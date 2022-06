Basen odkryty w Wieluniu już otwarty. W upalne niedzielne popołudnie mieszkańcy chętnie szukają tu ochłody ZDJĘCIA Daniel Sibiak

Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę 25 czerwca rozpoczął się sezon letni na kąpielisku WOSiR przy ul. Broniewskiego w Wieluniu. W dniu otwarcia chętnych do skorzystania z wodnego relaksu nie brakowało - sprzedano ok. 80 biletów. Dzisiaj frekwencja jest jeszcze większa. Tylko do teraz na basenie ochłody szuka około stu osób.