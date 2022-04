Bądź piękna tej wiosny. Zainspiruj się stylizacjami Beaty Kocjan z Wielunia Natalia Ptak

Ten sezon to mix nawiązań do wielu dekad. Warto szczególnie zwrócić uwagę na lata 80-te. Cukierkowe, wesołe stylizacje, nieregularne kolorowe wzory, biel, dużo swobodnego luzu, wygodne kroje to tylko część propozycji na nadchodzący sezon.