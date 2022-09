Artur Jasiński Mistrzem Polski Masters M-45. Biegacz z Wielunia znacznie poprawił rekord życiowy ZDJĘCIA

Jeszcze przed sobotnimi zawodami w Piwnicznej - Zdroju biegacz z Wielunia Artur Jasiński jako główny cel stawiał sobie pobiec najlepiej jak będzie w stanie i dać z siebie wszystko. Marzyło mu się pobicie rekordu życiowego i przekroczenie bariery 34 minut w biegu na 10 km. Liczył też, że uda mu się zdobyć medal.

Po biegu zawodnik jest z siebie zadowolony i ma ku temu powody. Rekord życiowy poprawił znacznie. Dystans pokonał bowiem w czasie 32.11! Artur wywalczył tytuł Mistrza Polski w kategorii Masters M-45. Jak mówi, dziś wszystko zagrało.

Ten wynik mnie samego zaskoczył. Plan był taki, by połamać34 minuty, a niewiele brakło, by połamana została granica 32 minut. Brak mi słów na to, co się dzisiaj stało - komentuje swój wynik Artur Jasiński.