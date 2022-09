Artur Barciś wystąpi na jubileuszu 50-lecia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy

Anna Krześniak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy zapowiada, że na gości, którzy wezmą udział w jubileuszu czeka moc atrakcji i niespodzianek. Nie chce ich zdradzać już teraz, ale uchyla nam rąbka tajemnicy i mówi, że doszło do reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Konopnickiej. Jego uczestnicy już od kilku tygodni spotykają się na próbach i przygotowują do powrotu na scenę. Efekty ich zmagań będzie można zobaczyć 6 października, podczas wielkiego jubileuszu. Tego dnia odsłonięta zostanie również ławeczka poświęcona pani Felicji Budzik, która była nauczycielką w miejscowej szkole i działaczką społeczną. Przez wiele lat krzewiła kulturę w Konopnicy i to za jej sprawą nastąpił jej rozwój. To dzięki niej powstały pierwsze zespoły ludowe i teatralne. Do wydarzeń artystycznych angażowała również uczniów, zaszczepiając w nich miłość nie tylko do kultury, ale i działań prowadzonych na rzecz gminy i jej społeczeństwa.