Apel o krew dla Agaty Owczarek, mieszkanki gminy Biała. W niedzielę do Lututowa przyjedzie mobilny punkt krwiodawstwa

Agata Owczarek przebywa w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Mieszkanka gminy Biała pilnie potrzebuje krwi grupy 0 Rh-. Rodzina bardzo liczy na pomoc dawców z regionu wieluńskiego.

- Sytuacja jest pilna. Małżonka po właśnie dokonanym przeszczepie ma grupę krwi nieokreśloną. Potrzebuje uniwersalnej grupy krwi 0 Rh-, której w okresie wakacyjnym może w centrach krwiodawstwa brakować - mówi Aleksander Owczarek, mąż pani Agaty.

Niestety aktualnie nie można udać się do wieluńskiego punktu krwiodawstwa z uwagi na trwającą w nim do 29 sierpnia przerwę urlopową. Będzie jednak możliwość oddania krwi dla Agaty Owczarek w najbliższą niedzielę (21 sierpnia) w Lututowie, gdzie pojawi się mobilne laboratorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Punkt będzie dostępny przed GOK przy ul. Wieruszowskiej 17 w godzinach od 9 do 12.