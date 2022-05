Ambulatorium Chirurgiczne w wieluńskim szpitalu nieczynne do odwołania

Ja informuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Ambulatorium Chirurgiczne szpitala zostaje zamknięte do odwołania. To efekt awarii sprzętowej systemu radiologicznego, do której doszło wczoraj, 19 maja, w godzinach popołudniowych. Odwołane zostają również wszystkie badania RTG i Tomografii Komputerowej. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.