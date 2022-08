"Alerta Alerta" już w przyszły weekend w Krzeczowie. Dwa dni muzyki przeciwko rasizmowi, homofobii i społecznemu wykluczeniu OPRAC.: Marcin Stadnicki

Czwarta edycja festiwalu "Alerta Alerta" rozpocznie się już w najbliższy piątek w Krzeczowie. To wydarzenie to dwa dni koncertów przeciwko rasizmowi, homofobii i społecznemu wykluczeniu. "Będziemy grać i przestrzegać przed tym, co zbudowało nazizm i ich ludobójstwo" - zapowiada organizator wydarzenia Piotr Walaszczyk.