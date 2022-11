Aktywnie w Domu Seniora w Załęczu. Pensjonariusze tańczą, ćwiczą, rysują i śpiewają

Seniorzy przebywający w Domu Seniora w Załęczu niemalże każdego dnia uczestniczą w ciekawych zajęciach, które pozwalają im dbać o aktywność fizyczną, sprawność oraz komfort psychiczny. Wykwalifikowany personel dba o to, aby pensjonariusze nie tylko się nie nudzili, ale przede wszystkim dobrze czuli i bawili. Bo kto powiedział, że jesień życia ma być ponura. Zobaczcie pełen energii układ taneczny w wykonaniu seniorów do znanej i lubianej piosenki ,,Bo jak nie my to kto”.

W Domu Seniora w Załęczu pensjonariusze dużo czasu spędzają wykonując liczne prace plastyczne. Są one stosowne do obchodzonych świąt, aktualnej pory roku czy potrzeb seniorów związanych np. z ćwiczeniami sprawności dłoni. Często przeprowadzane są również rozmowy mające na celu integrację seniorów. Nie brakuje również wizyt ważnych gości, jak choćby w ostatnim czasie biskupa Andrzeja Przybylskiego.

Aktywny senior to szczęśliwy senior. Zobaczcie koniecznie bogatą galerię zdjęć obrazującą zajęcia organizowane dla pensjonariuszy Domu Seniora w Załęczu zaledwie na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy. To najlepszy dowód na to, że tego typu placówki to gwarancja odpowiedniej opieki, zajęć i towarzystwa, którego często my sami nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym najbliższym seniorom.