Aktualizacja. Zaginiony mieszkaniec Wielunia odnaleziony cały i zdrowy OPRAC.: Marcin Stadnicki

Wieluński policja prowadziła poszukiwania zaginionego 42-letniego mieszkańca Wielunia. Mężczyzna wyszedł z domu na przejażdżkę rowerową 10 dni temu i do 18 czerwca nie wrócił do domu i nie skontaktował się z rodziną. Na szczęście odnalazł się on cały i zdrowy.