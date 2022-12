Akcja "Prędkość" w powiecie wieluńskim. Nie obyło się bez wysokich mandatów

Do pierwszej sytuacji, gdy nałożony został wysoki mandat doszło w miejscowości Nowy Świat. Tam funkcjonariusze zatrzymali kierującego fiatem, który w obszarze zabudowanym przemieszczał się z prędkością 104 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość o 54 km/h. Za kierownicą fiata 48-letni mieszkaniec Łodzi. Mężczyzna w związku z popełnionym wykroczeniem ukarany został mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, otrzymał również 13 punktów karnych oraz stracił swoje uprawnienia do kierowania na 3 miesiące. Do kolejnej niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Popowice. Kierujący osobowym audi popełnił kilka wykroczeń, a mianowicie wyprzedzał inne pojazdy w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowania oraz nie dostosował się do linii podwójnej ciągłej.

Funkcjonariusze zakończyli jego niebezpieczną jazdę, zatrzymując go do kontroli drogowej. 33-latek za popełnione wkroczenia ukarany został mandatem karnym w wysokości 2700 złotych oraz naliczono na jego konto łącznie 30 punktów karnych- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.