80. rocznica likwidacji getta żydowskiego w Wieluniu. Plenerowa wystawa prezentowana na placu Legionów FOTO

Od wiosny 1941 r. wieluńscy Żydzi żyli w getcie wyznaczonym w obrębie ulic Krakowskie Przedmieście, Targowej, Kilińskiego. W sierpniu 1942 r. doszło do jego likwidacji. Żydów uznanych za niezdolnych do pracy z Wielunia oraz innych miejscowości regionu łódzkiego niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady Kulmhof (Chełmno nad Nerem), a pozostałych do getta w Łodzi.

Od 17 sierpnia na placu Legionów w Wieluniu można oglądać wystawę poświęconą likwidacji gett prowincjonalnych w Kraju Warty. Ekspozycja pod nazwą „Wygnanie nastąpiło jak grom z nieba. Wsiedlenia do getta łódzkiego (1942)” przygotowało Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W Wieluniu będzie dostępna do 14 września.