43-letni wielunianin szalał na stacji paliw. Miał 3,5 promila alkoholu

Do zdarzenia doszło 21 grudnia na jednej z wieluńskich stacji paliw. Skierowany na miejsce patrol policji ustalił, iż w nocy w budynku stacji pojawił się mężczyzna, który był wulgarny i wyraźnie rozdrażniony.

W pewnym momencie bez żadnego powodu wyładował on swoją złość na bramce prowadzącej do części użytkowej przeznaczonej dla pracowników. Straty wyceniono na ponad 1500 złotych. Mundurowi natychmiast zatrzymali wandala, który cały czas przebywał na stacji paliw. Był to 43- letni mieszkaniec Wielunia- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.