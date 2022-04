28 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny 2021 r. zgłoszono 68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o 9,6% więcej niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1 000 pracujących. Wskaźnik wypadkowości wzrósł z 4,62 do 5,10. W Województwie łódzkim wypadkom w 2021 roku uległo 4 390 osób. 10 z nich było śmiertelnych, a 29 ciężkich. 1745 z osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Łódzkiem to kobiety. Jak zauważa Tomasz Barszczewski, prezes KNF Team z siedzibą w Wieluniu, zajmujący się pomocą prawną między innymi właśnie przy wypadkach przy pracy, niepokojący jest fakt, że rośnie liczba dzieci ulegających wypadkom. Dzieje się to najczęściej na roli, gdy dzieci pomagają w gospodarstwie.

Chodź rodzice często przestrzegają przed angażowaniem dzieci do pracy np. z udziałem maszyn rolniczych, to najczęściej jest tak, że dziadek poprosi wnuka, żeby poszedł z nim i czegoś się nauczył. Wystarczy chwila nieuwagi, by taka pomoc zakończyła się tragedią- przestrzega Tomasz Barszczewski.