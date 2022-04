20 lat po maturze. Spotkanie absolwentów z I LO w Wieluniu Natalia Ptak

Maturę pisali w 2002 roku. Absolwenci klasy o profilu ogólnym w I LO w Wieluniu spotkali się po 20 latach. Choć z 36 osób, które uczęszczały do klasy udało się dotrzeć jedynie 14, to było to dla wszystkich niesamowite doświadczenie, pełne emocji i oczywiście wspomnień.