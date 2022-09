14 kilometrów dawnej „ósemki” w pow. wieluńskim przerzucone na barki powiatu!

Z drogowej mapy powiatu wieluńskiego ma zniknąć trasa wojewódzka nr 488. Władze regionalne zdecydowały o przekazaniu we władanie powiatu trasy, która jeszcze kilka lat temu miała kategorię drogi krajowej. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął 27 września uchwałę, która nadaje 14 kilometrom dawnej ósemki status drogi powiatowej.

Temat został poruszony 30 września na posiedzeniu Rady Powiatu w Wieluniu. Wicestarosta Krzysztof Dziuba wyjaśnił, że działania województwa nie wymagały uprzedniej zgody samorządu powiatowego.

- To jest taki tryb, który nie wymaga zgody rady powiatu. Wiemy, że taka uchwała sejmiku została podjęta i teraz będziemy zastanawiać się, jakie podjąć kroki z tym związane. Musimy przeanalizować to pod kątem prawnym i myślę, że na kolejnej sesji poinformujemy, co dalej – zapowiedział Dziuba.