100-lecie rozbudowy dworku w Mokrsku. Od kilku lat działa w nim mini-muzeum, teraz powstaje kuźnia kowalska ZDJĘCIA

W 2022 roku mija 100 lat od rozbudowy dworu szlacheckiego w Mokrsku. W związku z okrągłym jubileuszem zaplanowano cykl ciekawych wydarzeń nawiązujących do historii tego miejsca, do udziału w których zapraszają Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko i Dom Kultury w Ożarowie. Obchody 100-lecia zainaugurują prelekcje historyczne, które odbędą się w budynku podworskim w najbliższą sobotę, 30 kwietnia. Będzie można posłuchać opowieści o historii obiektu, jego właścicielach, otoczeniu, a także posłuchać występu Towarzystwa Aktywnych Kobiet z Sokolnik. Początek o godz. 14, program znajduje się w galerii zdjęć.

- Niektórzy mówią, że kowal to musiał być potężny człowiek. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Jeśli dobrze opanował swój fach, kowal nie musiał wykazywać się wielką siłą rąk, bo znał odpowiednią technikę. Najważniejsze, że miał serce do kucia żelaza, a przede wszystkim wytrwałość - opowiada Rajmund Kieler, prezes Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko.

Dworek w Mokrsku otacza pięknie zachowany park z trzema stawami. Na jednym z nich zachowała się wysepka (kopiec), na której znajdował się pierwotny dwór obronny o konstrukcji drewnianej. Wśród zadrzewień nie brakuje pomników przyrody.

Dla uczczenia setnej rocznicy rozbudowy murowanego dworku planuje się w kolejnych miesiącach 2022 r. wydarzenia takie jak: regionalny przegląd kapel ludowych połączony z potańcówką, spotkanie wspominkowe osób, instytucji, które działały w budynku podworskim, piknik połączony z inscenizacją życia w dworze i plenerem malarskim, bal, a także inscenizację powstania styczniowego. W ramach obchodów organizowane są też konkursy skierowane do dzieci i młodzieży. Szczegóły konkursów TUTAJ.